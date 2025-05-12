Число самозанятых на Кубани выросло на 6,5% в начале года

В Краснодарском крае по итогам первого квартала 2025 года зарегистрировано 646,9 тыс. самозанятых — это на 6,5% больше по сравнению с началом года, пишет «Деловая Газета Юг» со ссылкой на краевое управление Федеральной налоговой службы. Прирост составил 39,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В течение 2024 года число самозанятых в регионе увеличилось на 34,7%. Наиболее востребованными направлениями остаются бытовые и персональные услуги, включая маникюр, строительные и ремонтные работы, а также деятельность в сфере перевозок, аренды жилья и торговли продукцией собственного производства.

Вячеслав Рыжков