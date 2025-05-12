На Кубани в 2025 году отремонтируют более 680 МКД

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о планах по капитальному ремонту более 680 многоквартирных домов в регионе в 2025 году. Работы охватят все муниципалитеты, где проживает порядка 66 тыс. человек. В рамках программы предусмотрено обновление фасадов, замена кровель, модернизация инженерных сетей и ремонт подвалов. В 33 зданиях установят 107 новых лифтов. Общий объем финансирования составит 7,5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала года, по словам главы региона, в крае уже обновлено 187 домов, а с момента старта программы в 2014 году — более 7 тыс. объектов. Кондратьев подчеркнул, что выполнение работ в срок и с соблюдением стандартов качества остается приоритетом.

Региональная программа капремонта, охватывающая более 20 тыс. домов, признана одной из крупнейших в стране: Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе и шестое — среди всех субъектов РФ. Особое внимание, по словам губернатора, уделяется зданиям, имеющим статус объектов культурного наследия. В следующем году такие дома приведут в порядок в Краснодаре, Армавире и Новороссийске.

План капремонта на 2025 год выполнен на 27%. На большинстве объектов завершен ремонт кровель, на половине — фасадов, а также модернизировано 197 инженерных систем. В ряде случаев подрядчики одновременно выполняют несколько видов работ.

Вячеслав Рыжков