В Приморье предоставлено более 31 тыс. участков по программе «Дальневосточный гектар»

С начала реализации в 2016 году программы «Дальневосточный гектар» в Приморском крае в безвозмездное срочное пользование гражданам предоставлено 31 640 земельных участков общей площадью 25 480 га.

«Из них 6862 земельных участка уже оформлено в собственность и 246 — в аренду. По этим показателям Приморский край занимает лидирующую позицию среди регионов Дальневосточного федерального округа. На втором и третьем местах — Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

По данным федеральной информационной системы «На Дальний Восток», всего в регионе земельные участки получили 145 427 граждан, еще 8581 участков предоставлены в Арктической зоне.

«Программа "Дальневосточный гектар" — это беспрецедентный механизм, позволяющий человеку быстро, без лишней бюрократии выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке»,— говорится на сайте Минвостокразвития.

Среди целей программы называется снижение оттока местного населения и привлечение граждан на постоянное место жительства на территорию Дальневосточного федерального округа. Между тем, по данным Росстата, с 2016 года численность населения Приморья снизилась с 1,918 млн до 1,799 млн человек.

В январе—ноябре 2023 года из Приморья в другие регионы страны выехало на 1118 человек больше, чем въехало. В прошлом году аналогичный показатель уменьшился до 744 человек. Однако отток российских граждан компенсируется притоком иностранных мигрантов: в прошлом году их въехало в Приморье на 3216 человек больше, чем выехало.

Алексей Чернышев, Владивосток