В Екатеринбурге выставку трофеев СВО посетили более 140 тысяч человек

Выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа!» в Центральном парке им. Маяковского установила рекорд по посещаемости, собрав свыше 140 тыс. человек с момента открытия, сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Экспозиция продлится до 11 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка трофейной техники из зоны СВО в ЦПКиО Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Выставка трофейной техники из зоны СВО в ЦПКиО Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано 8 и 9 мая. При этом 8 мая выставку посетили более 24 тыс. человек.

Экспозицию открыли 1 мая. На выставке представлено 28 единиц бронетехники стран НАТО, стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры для операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов. В числе экспонатов 16 новых, которые ранее не выставлялись: это бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Саксон», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113» и другая техника.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога сообщил о продлении работы выставки до конца праздничных дней. За неделю работы выставки экспозицию посетили более 100 тыс. человек.

Полина Щуцкая