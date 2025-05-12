Губернатор внес проект закона о подарках новорожденным ярославцам

Проект «Привет, малыш!» в Ярославской области получит статус закона. Поправки к закону «О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 июня 2022 года родители новорожденных получают подарочные комплекты при регистрации рождения. С момента запуска программы выдано более 25 тыс. комплектов. Теперь эта мера будет закреплена в законе до конца 2027 года.

Состав подарочного набора будет определять правительство региона. Меру смогут получить не только граждане России, но и иностранцы и лица без гражданства, регистрирующие рождение ребенка на территории области. На подарки запланировано 28 млн руб., они уже заложены в бюджете региона.

Антон Голицын