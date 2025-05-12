Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы подал иски к колонии «Черный дельфин»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров подал десятки исков к ИК-6 «Черный Дельфин» в Оренбургской области, где он отбывает пожизненный срок по делу об организации убийства следователя. Амиров — инвалид-колясочник первой группы. Он хочет улучшить условия содержания в колонии, в том числе свое питание. Последнее заявление было направлено осенью 2024 года, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иски Амиров начал подавать в 2017 году. В одном из первых экс-мэр оспаривал решение ИК о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, суицида и членовредительства. Он также жаловался, что в комнате для свиданий с адвокатами затруднен свободный обмен документами. Кроме того, бывший мэр оспаривал снижение объема дополнительных передач с лечебным питанием (включает овощи, фрукты, кисломолочные продукты), изъятие часов-будильника и самодельных гантелей, жаловался на нехватку свежего воздуха в камере, слабое естественное освещение и сырость.

Часть его исков были удовлетворены. В частности, суд обязал колонию обеспечить Амирову возможность просмотра общедоступных телеканалов на выбор в установленное время дня. Он также оспорил бездействие администрации ИК, из-за которого не мог получить продукты питания из магазина исправительного учреждения.

Саид Амиров возглавлял столицу Дагестана с февраля 1998-го до июня 2013 года. В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы за организацию убийства сотрудника СКР и подготовку к покушению на своего политического оппонента, самолет с которым должны были сбить переносным зенитно-ракетным комплексом.