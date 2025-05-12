В Перми за две недели количество осадков оказалось втрое выше нормы

В Прикамье в период с 27 апреля по 11 мая количество осадков оказалось больше нормы в полтора-три раза. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», за две недели в краевой столице выпало 84 мм осадков. Сильные дожди отмечались 27 апреля в Гайнах, Косе и Кочево, 3 мая — в Гайнах, Губахе и Бисере, в ночь на 9 мая — в Губахе. Снегопады прошли в конце апреля по южным, центральным и восточным районам края.

Отмечается также, что больше всего осадков выпало в бассейнах рек Сылвы, Чусовой, Усьвы, Яйвы. Наблюдалось затопление жилых домов и придомовых территорий в Александровске и вдоль реки Усьвы. До этого подобные осадки в конце апреля — начале мая наблюдались в 2007 году. Тогда в Перми за аналогичный период выпало 113 мм осадков, или две месячные нормы.

Напомним, 28 апреля в Перми выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года. Высота снежного покрова составила 33 см. Снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке.