Замглавы Димитровграда оштрафовали за нерешенный в срок вопрос с благоустройством

Суд привлек заместителя главы Димитровграда к административной ответственности. Он нарушил срок рассмотрения обращения местного жителя (ст. 5.59 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что в январе 2025 года горожанин обратился в мэрию на тему необходимости благоустройства территории многоквартирного дома. Однако чиновник, который отвечал за рассмотрение обращения, не принял необходимых мер в установленные сроки.

В связи с этим в отношении замглавы администрации возбудили административное дело. По итогам его рассмотрения суд оштрафовал чиновника на пять тыс. руб.

Георгий Портнов