В Москве водителям рекомендовали выезжать на зимней резине из-за заморозков

Синоптики прогнозируют заморозки в Москве, сообщили в дептрансе столицы. Водителям порекомендовали выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт.

По данным центра погоды «Фобос», прошедшей ночью в восточных и южных районах Московской области температура опускалась ниже 0°С. Холоднее всего было в населенных пунктах Серпухов (-1,7°С) и Серебряные Пруды (-1,5°С).

Ночной минимум по Москве (ВДНХ) составлял +2,8°С. В ночь на 13 мая в отдельных районах Подмосковья также ожидаются заморозки, добавили в «Фобосе».