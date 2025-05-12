Свердловчанина оштрафовали на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии России

Житель Невьянского района (Свердловская область) получил штраф на 40 тыс. руб. по ч. 1 ст. 20.3.3 за комментарии, дискредитирующие действия армии ВС РФ. Он признал вину, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Суд установил, что в январе Александр М. разместил комментарии на странице телеканала «Царьград» в соцсети «Одноклассники», которые, по мнению суда, дискредитировали действия российской армии. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, в начале месяца другого жителя Невьянского района признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за поста в «Одноклассниках». По его словам, его аккаунт на сайте могли взломать.

Ирина Пичурина