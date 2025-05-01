Суд оштрафовал свердловчанина на 30 тыс. рублей за посты в «Одноклассниках»

Жителя Невьянского района (Свердловская область) признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за поста в социальной сети «Одноклассники», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд установил, что Николай Д. разместил на своей странице в соцсети несколько публикации, дискредитирующих действия армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На суде Николай Д. не признал вину, утверждая, что его аккаунт могли взломать. Он сказал, что использует сайт для поиска друзей и выписывает от туда народную медицину.

Невьянский городской суд назначил Николаю Д. штраф в 30 тыс. руб. по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Решение суда пока не вступило в силу.