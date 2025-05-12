В Новокузнецке арестовали подростка по делу о подготовке теракта в военкомате

В Новокузнецке Кемеровской области подросток планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) на территории городского военкомата, сообщило региональное ФСБ. По версии спецслужбы, несовершеннолетний действовал по заданию террористической организации «Легион "Свобода России"» (запрещена в РФ). Подросток задержан.

В ФСБ заявили, что несовершеннолетний житель региона вступил в сговор с представителем террористической организации «из корыстных побуждений». Теракт якобы готовился для «дестабилизации деятельности органов власти». Обещали ли подростку какое-либо вознаграждение, не уточняется.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Фигурант по решению сюда отправлен под арест.

В марте сотрудники ФСБ задержали жителя Екатеринбурга, который через соцсети призывал к поджогам военкоматов и воинских частей коктейлями Молотова. В отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).