Автобус №176 защемил ногу петербурженке и протащил ее несколько метров

Вечером 11 мая 30-летняя петербурженка травмировалась, попытавшись выйти из уже закрывающего двери автобуса №176, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился на остановке у магазина «О'Кей» на проспекте Науки.

Пассажирке зажало ногу дверьми, следом автобус поехал дальше и протащил ее несколько метров. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Серьезных повреждений удалось избежать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 22-летняя девушка погибла в ДТП на лесной дороге в 3-х километрах от трассы Лужицы — Первое Мая. Она не справилась с управлением квадроцикла.

Андрей Маркелов