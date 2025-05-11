В Ленобласти 22-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом

Молодая женщина погибла в ДТП на лесной дороге в 3-х километрах от трассы Лужицы — Первое Мая. Девушка не справилась с управлением квадроцикла, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около трех часов дня 10 мая. По данным полиции, 22-летняя водительница транспортного средства не справилась с управлением и врезалась в «препятствие». От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Полиция инициировала проверку по факту аварии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейская машина попала в аварию на Каменноостровском мосту.

Дарья Астанина