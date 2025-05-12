Вице-премьером Иркутской области назначен Андрей Южаков

На должность зампредседателя правительства Иркутской области назначен Андрей Южаков. Об этом сообщил официальный портал региона.

В зоне ответственности нового вице-премьера — координация деятельности министерств культуры, спорта, молодежной политики, службы по охране объектов культурного наследия и архивного агентства Иркутской области.

Андрей Южаков окончил исторический факультет Иркутского государственного университета и Всероссийский государственный университет юстиции. Работал корреспондентом «Независимой телерадиокомпании Ангарска» и газеты «Вся неделя Ангарск». Затем был пресс-секретарем главы города Ангарска, регионального отделения партии «Единая Россия» и ФСК «Новый город». С 2015 по 2018 годы — первый заместитель руководителя аппарата губернатора Иркутской области. С 2020 по 2024 годы господин Южаков работал советником мэра, руководителем аппарата администрации и вице-мэром Иркутска.

Михаил Кичанов