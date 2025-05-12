Преподаватель вуза в Хабаровске осуждена за взятки на четыре с половиной года

Центральный районный суд Хабаровска признал виновной в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК) от студентов преподавателя одного из местных университетов, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в понедельник, 12 мая. 38-летняя осужденная приговорена к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, преподаватель Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) получила от троих студентов суммарно 180 тыс. руб. «за подготовку обязательной части выпускных квалификационных работ, написание положительных отзывов и получение студентами допуска к их защите».

Отбытие срока должно начаться через пять лет — отсрочка предоставлена до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Фигурантка лишена права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных учреждениях на четыре с половиной года. Также решением суда у осужденной конфискованы в доход государства денежные средства в размере взяток. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Эрнест Филипповский, Хабаровск