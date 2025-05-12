В Тюмени задерживаются рейсы из-за тумана

На запасной аэродром в Екатеринбурге ушли четыре самолета, которые следовали в тюменский аэропорт Рощино. Причиной стал туман в Тюмени, сообщили в пресс-службе Рощино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, из-за погодных условий в Тюмень вовремя не смогли прибыть рейсы 1568 из Шереметьево, 509 из Сочи, 449 из Внуково и 577 из Санкт-Петербурга. Самолеты также вылетают с задержкой.

Согласно расписанию, на прилет в Тюмень также задерживаются рейсы из Сургута и Ханты-Мансийска. Аэропорт работает в штатном режиме.

«Два борта, летевшие из Москвы, уже вылетели из Кольцово в Тюмень. Самолет из Санкт-Петербурга вылетит в ближайшие минуты. В скором времени отправим и сочинский рейс»,— сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Напомним, на прошлой неделе в Тюмени два самолета не могли вылететь в Москву из-за ограничений в московском аэропорту Шереметьево. Один из рейсов во Внуково был отменен.

Ирина Пичурина