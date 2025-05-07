Рейсы Тюмень — Москва задерживаются из-за ограничений в Шереметьево

В Тюмени два самолета не могут вылететь в Москву из-за ограничений в московском аэропорту Шереметьево. Один из рейсов во Внуково отменен, следует из расписания тюменского аэропорта Рощино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, с 5:25 до 12:35 отложен вылет рейса SU 1503 «Аэрофлота» в Шереметьево, с 6:15 до 13:30 рейса SU 1569 той же авиакомпании. Рано утром отменили самолет «Победы» — рейс DP 450 должен был отправиться в 5:30 во Внуково. На остальные рейсы, которые отправятся в этот аэропорт, идет регистрация, однако их вылет перенесли с 7:15 на 9:00 — это самолеты компаний «Ямал», «Белавиа» и Utair.

Напомним, ночью 7 мая в Шереметьево и Внуково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Для обоих аэропортов их сняли в 4:07 мск, однако через 40 минут их снова ввели в Шереметьево. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последний день над Москвой было сбито 11 украинских БПЛА.

Ирина Пичурина