В Приамурье погорел первый в РФ негосударственный природный парк Муравьевский

В минувшие праздничные дни сильнейший пожар охватил первый в России негосударственный природный парк Муравьевский в Амурской области, сообщается в официальном Telegram-канале парка. 9 и 10 мая на территории парка выгорела большая часть водно-болотных угодий и рощ, нанесен значительный ущерб местам гнездования журавлей и аистов. По предварительным данным, пожар произошел по вине человека.

Муравьевский парк имеет статус особо используемой природной территории (ОИПТ), занимает свыше 6,5 тыс. га. Сотрудники парка и приезжие специалисты, в том числе иностранные, ведут мониторинг и изучение экологии птиц и природных сообществ, занимаются защитой и улучшением мест обитания редких видов птиц. В парке зарегистрировано более 300 видов птиц, более 600 видов высших растений.

Пожарные, охотоведы, сотрудники и волонтеры отстояли строения усадьбы парка и вольерного комплекса. Однако, в пожаре погибло множество птиц и мелких млекопитающих, сгорели гнезда редких японских журавлей и дальневосточных аистов вместе с их кладками, выгорели места обитания Амурского лесного кота и других краснокнижных животных. Территория, пройденная огнем, еще окончательно не подсчитана, но пожар называют самым масштабным за последние семь лет. Ущерб называют невосполнимым, но ученые надеются, что животные и птицы вернутся на эту территорию, когда она восстановится и парк вновь зацветет.

Анна Яшина, Благовещенск