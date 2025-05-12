Особый противопожарный режим введен почти на всей территории Еврейской автономии

Запреты на разведение костров, палы сухой травы, шашлыки на открытом огне на природе и прочие подобные действия введены в Еврейской автономной области, следует из сообщения МЧС по региону. Для предотвращения распространения пожаров особый режим введен в Биробиджане, Биробиджанском, Облученском, Ленинском и Смидовичском районах.

Мониторинг ситуации помогают вести беспилотники. Отмечается быстрое возникновение новых очагов.

Ведомство озвучило размеры штрафов для нарушителей — 20 тыс. руб. для жителей, 60 тыс. руб. для должностных лиц, 80 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей. Юрлица будут штрафоваться на 800 тыс. руб.

Дарья Балобанова, Биробиджан