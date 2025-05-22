Квартиры с выходом

Даже в условиях роста цен на новостройки покупатели в Москве продолжают искать квартиры с «характером» и готовы за это доплачивать. Каждый пятый сегодня готов увеличить бюджет покупки в пользу необычных опций — террасы, высоких потолков, окон в ванной. Не теряют популярности и гардеробные, которые становятся базовой опцией в запросах покупателей. За уникальную планировку с грамотной эргономикой покупатель готов идти на уступки по метражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Две трети (65%) покупателей жилья в Москве готовы переплатить за квартиру с террасой (от балконов террасы отличаются расположением в пределах фасада и увеличенной площадью). Каждый пятый согласен на доплату в 20% от стоимости за дополнительные опции в планировках и архитектуре квартир. Такие данные получил аналитический центр компании Stone в ходе исследования покупательских предпочтений на рынке новостроек. По наблюдениям экспертов, главным трендом стал запрос на увеличение пространства: в первую тройку списка вошли террасы, высокие потолки и гардеробные.

Московские покупатели готовы платить за индивидуальность и дополнительные функции жилья. На вопрос, считаются ли привлекательными квартиры с уникальными планировочными решениями — такими как террасы или окна в ванных комнатах,— 91% ответил утвердительно. Еще 7% затруднились с ответом, и лишь 2% участников заявили, что подобные опции их не интересуют.

Безусловным лидером стала терраса. Это подтверждает растущую популярность дополнительных приватных пространств в условиях городской среды. Высокие потолки (3 м и выше) нужны 53% покупателей из выборки. Аналитики связывают это с трендом на просторность жилого пространства и статусность жилья. Практичная характеристика — гардеробная — собрала 48%, что подтверждает «старый» тренд на важность дополнительных пространств для хранения в квартире.

Террасы стали абсолютным лидером по среднему размеру доплаты (по сравнению с другими опциями). Покупатели готовы увеличить бюджет на 11,7% от стоимости квартиры. За потолки — на 10,6%, гардеробные — на 9,2%.

«Просторная терраса делает квартиру как комфортнее, так и престижнее. Несмотря на переплату, подобные квартиры широко востребованы. Причем рост цены на 10–15% характерен для жилья с небольшими террасами. Эксклюзивные форматы, где терраса сочетается с мастер-спальнями и иными востребованными у покупателей опциями, могут стоить дороже»,— говорит директор коммерческого управления Stone Кристина Недря. На цену также влияют видовые характеристики, этаж и планировка в целом. «Две квартиры одинаковой площади могут существенно отличаться в цене из-за террасы. Если сравнивать квартиру с террасой и без, при прочих равных характеристиках, разница в цене будет от 5% до 15% в зависимости от площади террасы, количества выходов на нее и видовых характеристик»,— поясняет госпожа Недря.

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По словам управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, на рынке первичного жилья столицы сейчас продается 911 квартира с террасами в 79 проектах. Они есть в 11 из 12 округов Москвы, в среднем в каждой пятой новостройке. Без террас строят дома пока только в Новой Москве. «За минувшие 12 месяцев число подобных квартир и апартаментов выросло на 1,7%. Почти половина предложений с террасами на первичном рынке столицы (включая Новую Москву) представлена в бизнес-классе — 49%. В свою очередь, доля массового сегмента в структуре экспозиции — 18%, премиум-класса — 21%, элитного сегмента — 12%»,— отметил господин Сырцов.

Средняя цена квадратного метра в квартирах с террасами в новостройках Москвы сегодня 1,58 млн руб. За год она подскочила на 258,3% из-за изменения структуры экспозиции. В продаже появилось значительно больше элитных лотов этого формата, в том числе в пентхаусах. Тем не менее жилье с террасами в ликвидных проектах все равно дорожает с опережением инфляции — в среднем на 12–15% в год. Минимальная стоимость лота с террасами в столице — 8,1 млн руб. (за 30,3 кв. м), максимальная — 3,5 млрд руб. (за 433,1 кв. м).

Екатерина Геращенко