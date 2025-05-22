Минусы летательных аппаратов eVTOL

Одно из основных преимуществ, приписываемых летающим автомобилям,— скорость. Время в пути на них может существенно сократиться, что полезно и для пассажирских перевозок, и существенно ускорит логистику в онлайн-торговле. А возможность взлетать и садиться вертикально делает их удобными для скорой помощи и аварийно-спасательных служб.

Эксперт портала «Авто.ру» Валерий Арутин

Фото: из личного архива

Однако в ближайшем будущем маловероятно, что eVTOL станут частью нашей повседневной жизни: существуют технологические, экономические и правовые барьеры. Желание совместить в одном объекте удобство личного автомобиля с возможностью легкого взлета, используя лишь электрическую энергию, делает разработку и эксплуатацию подобных машин очень дорогими. Технологии производства аккумуляторов также пока не достигли нужного уровня, и мощности существующих батарей и зарядных систем пока недостаточно для полноценного внедрения в городскую среду.

Потребуется время, чтобы разработать систему обучения пилотов, обслуживающего персонала, организовать «воздушные» ПДД и оборудовать город местами для взлета и посадки, зарядными станциями и другой инфраструктурой. Пилотные проекты вроде аэротакси, думаю, могут появиться в крупных городах уже через 5–10 лет. Если они будут успешными и удастся быстро разработать правила эксплуатации, возможно массовое внедрение летающих машин, особенно учитывая прогресс в технологиях.

Пока же главные недостатки eVTOL — несовершенство конструкции, отсутствие инфраструктуры и сертификации и, как следствие, проблема безопасности. Даже самые продвинутые мультикоптеры пока летают достаточно медленно и не всегда стабильно. Необходим контроль за перемещением всех воздушных судов, чтобы они не создавали друг другу помех. А значит, потребуется значительно расширить масштаб и функционал диспетчерских авиаслужб.

Даже самые компактные летающие транспортные средства занимают гораздо больше места, чем обычный автомобиль, значит, для них потребуются специальные взлетные площадки и парковочные места. Не решен и вопрос лицензирования пилотов eVTOL, как и самих полетов в городской среде.

Валерий Арутин, эксперт портала «Авто.ру»