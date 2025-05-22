Плюсы летательных аппаратов eVTOL

Мировой рынок eVTOL (электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки) активно развивается и уже выходит за пределы экспериментальных моделей. Главное преимущество eVTOL — это возможность вертикального взлета и посадки в условиях плотной городской застройки. Такие аппараты позволяют сокращать время в пути, особенно в мегаполисах с перегруженными дорогами. Их использование значительно снижает уровень шума по сравнению с вертолетами, а также полностью или частично избавлено от углеродных выбросов за счет электротяги. Наиболее рациональные сценарии использования — городское воздушное такси, медицинская эвакуация, корпоративные перелеты, доставка высокоценных грузов и туризм. В странах с развитой городской инфраструктурой (Китай, ОАЭ, Франция) уже выделяются пилотные зоны и принимаются решения о создании «вертипортов» — специальных платформ для взлета и посадки (первый такой построен в Англии). Первые полноценные коммерческие маршруты ожидаются в 2025–2026 годах, а к 2030 году такие аппараты могут стать привычной частью транспортной системы некоторых мегаполисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов

Фото: из личного архива Основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов

Фото: из личного архива

В технологическом плане наибольшие перспективы демонстрируют мультикоптеры и наклонно-роторные аппараты. Мультикоптеры — это устройства с несколькими фиксированными винтами (как у дронов), они просты в управлении и идеально подходят для коротких городских маршрутов. Такой подход реализует, например, китайская EHang, которая уже получила полную сертификацию для пассажирских полетов. Наклонно-роторные аппараты более универсальны: они могут осуществлять вертикальный взлет и переходить в горизонтальный полет, что увеличивает дальность и скорость. Эту схему применяет, в частности, Joby Aviation в США.

Наиболее близки к реальному массовому применению eVTOL Китай и США. В Китае уже выданы первые государственные лицензии на коммерческое использование eVTOL в таких городах, как Ухань, строятся площадки для взлета и посадки воздушного такси. До 2030 года в Китае намерены развернуть порядка 100 тыс. подобных аппаратов. В США компании вроде Joby, Archer и Beta Technologies активно тестируют аппараты и планируют запуск сервисов в 2025–2026 годах. По прогнозу Morgan Stanley, к 2040 году рынок eVTOL может превысить $1 трлн, и главной его движущей силой станет воздушное такси.

Дмитрий Козлов, основатель инвестиционной компании The12 Capital