«Мы давно шли к замещению иностранных технологий»

Стоит ли крупному российскому бизнесу опасаться возвращения иностранных вендоров и способны ли российские компании полностью качественно заместить импортные технологии в финансовой сфере. Об этом в интервью «Деньгам» рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

— Для любого бизнеса оптимальная среда — стабильная и понятная. Как вы оцениваете перспективы возвращения иностранных вендоров на рынок и насколько этот процесс может быть болезненным для вас и для рынка в целом?

— Когда мы начинали свою программу импортозамещения — задолго до 2022 года,— мы посчитали эффективность замены Oracle на другие базы данных, которые не нужно лицензировать по CPU (модель лицензирования, при которой клиент приобретает лицензию для каждого процессора сервера.— «Деньги»). На интервале трех лет экономия составила около 30 млрд руб. Речь именно про большие компании с масштабным парком прикладных систем и баз данных. Но цифры все равно поражают. Это означает, что мы точно не вернемся обратно по большинству систем, которые предоставляли иностранные вендоры.

Мы давно начали замещать иностранные технологии, но 2022 год внес свои коррективы в этот процесс и его сроки. В 2023 году мы перешли в очень активную фазу — спланировали и спроектировали новую архитектуру на новом «железе». Правительство требовало от госкомпаний заместить импортные технологии на значимых объектах критической инфраструктуры к концу 2024 года. Прошлый год стал уже финишной прямой для нас. Сейчас мы завершаем «докатку» технологий на нашу клиентскую базу и ведем напряженную работу для того, чтобы наши клиенты не заметили, что технологии внутри нашего контура полностью поменялись после замещения. Переход должен пройти полностью бесшовно.

— Когда вам нужно внедрить какие-то серьезные и масштабные технологические решения, вы сначала пытаетесь сделать это самостоятельно или сразу идете на рынок в поиске готовых решений?

— В нашей компании принято самим делать то, чем мы будем владеть и пользоваться. Основная команда, которая работает над созданием новых технологических решений, должна работать внутри компании, генерируя и базовые архитектурные принципы, и какие-то инновационные решения для того, чтобы продукт, который в конечном счете появится в партнерстве банка и вендора, был действительно передовым. Инновационным это решение должно быть не только с точки зрения технической, но и с точки зрения клиентского опыта. ВТБ растет интенсивно и экстенсивно. У нас большое количество разного рода клиентов, привыкших к разному клиентскому опыту. Это не только физические лица, но также компании и корпорации очень разного размера. Все это требует системного подхода, поэтому ядро принятия решений и генерации идей находится в самой организации.

Но когда в 2019 году мы начали серьезным образом перестраивать банк, то поняли, что только собственными усилиями внутри мы не наймем того количества людей, которое сможет проделать эту огромную работу. Омниканальная платформа (технологическая система, объединяющая все каналы взаимодействия с клиентами: отделения, мобильное приложение, интернет-банк, call-центр, банкоматы, чат-боты и др.— «Деньги»), которая впервые была создана именно в банке ВТБ, сделана с участием партнера. Им выступила одна из дочерних компаний группы T1 — компания «Иннотех». С одной стороны, это была хорошая организация работы со стороны банка, а с другой — высокопрофессиональная команда со стороны «Иннотеха». Это первая модель, в которой у нас есть якорный партнер, и в этом направлении мы продолжаем работать вместе.

Кроме якорного партнера, с которым можно строить долгосрочные отношения, есть и другие компании, которые предлагают свои готовые решения. Например, группа Astra поставляет операционные системы. И это правильно, так как собственные операционные системы не дают нам никаких конкурентных преимуществ. Мы не будем делать это сами, мы будем покупать и внедрять готовые решения от вендоров.

Безусловно, для того, чтобы двигаться быстро и в каких-то моментах обгонять рынок, нужна некая подпитка извне. Поэтому акселератор, работающий в ВТБ, это еще одна тема партнерства с маленькими стартапами, которые мы привлекаем к себе.

— Что важно при выборе партнеров вендоров, что может обеспечить успех сотрудничества? Справляются ли наши компании с действительно сложными задачами? Например, на уровне одного из крупнейших банков страны как ВТБ?

— Когда мы работали над созданием хранилища данных, на этом проекте получился отличный синергетический эффект за счет партнерства многих компаний: «Аренадата», «Астра», Т1, «Бифорком» и компания Yadro. И это все российские компании. В результате такой коллаборации получилось полностью новое решение, которое сейчас переваривает петабайты данных для нас.

Мы перешли на тот уровень взаимодействия, где мы выбираем лучшие на рынке компании по каждому отдельному блоку задач, для того чтобы собрать крутое решение. И это та самая синергия, та самая composable architecture (композитная архитектура, в которой ИТ-решения разных вендоров работают в одной системе, взаимозаменяемы и стандартно соединяются друг с другом.— «Деньги»).

У банков есть специальная система — банковский учет, который отличается от обычного учета юридических лиц, от бухгалтерии 1С. Мы в конечном счете не смогли договориться со своими коллегами-конкурентами о том, чтобы сделать одну банковскую систему, хотя это не совсем конкурентная история. Банковский учет везде одинаковый, так как есть требования Центрального банка, и он должен соответствовать этим требованиям. Компания, которая могла бы нам всем поставить банковскую систему, просто не справилась. Мы были вынуждены перейти на собственное решение, потому что банков, которым нужны перформанс и надежность такого масштаба, только два в стране.

Так что у вендоров есть и плюсы, и минусы. Одни вендоры двигаются вместе с рынком и масштабируются вместе с рынком, другие не успевают или не в состоянии это сделать. В этом случае нам приходится от них отказываться и переходить на собственное решение.

Дмитрий Горелов