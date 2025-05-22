Биткойн растет на договорах
Но уступает по темпам альткойнам
После провала в феврале—марте криптовалютный рынок быстро восстанавливается. 12 мая курс биткойна поднимался выше $105 тыс., максимального значения за три месяца. Это почти на 40% выше локального минимума апреля. Альткойны выросли на 25–80%, вернувшись к уровням февраля—марта. Активно скупают такие активы профессиональные инвесторы, которые на фоне торговых договоренностей США и надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС укрепили аппетит к риску. Эксперты рассчитывают на продолжение тренда, если переговоры США с Китаем не зайдут в тупик.
Фото: Jose Cabezas / Reuters
За минувший месяц криптовалюты отыграли большую часть потерь первого квартала 2025 года. 12 мая, по данным CoinMarketCap.com, цена биткойна (BTC) достигала $105,8 тыс., максимума с 31 января. За неполный месяц цифровая валюта прибавила почти 40% стоимости. В результате ее капитализация превысила $2,08 трлн, прибавив за месяц почти $600 млрд. Многие другие криптовалюты росли еще сильнее. Так, с первой декады апреля эфир (капитализация $328 млрд) поднялся в цене более чем на 80%. Ripple, Binance Coin, Solana, Dogecoin и Cordano подорожали на 25–75%.
Основная движущая сила на рынке криптовалют сейчас — снижение напряженности в противостоянии США с ключевыми торговыми партнерами. Отправной точкой для этого стало решение президента США Дональда Трампа 9 апреля о 90-дневном моратории на повышение ранее объявленных торговых пошлин для стран, кроме Китая. В конце месяца министр финансов США Скотт Бессент заявил, что многие страны представили хорошие предложения по торговым переговорам. 8 мая Дональд Трамп объявил о первой торговой сделке с Великобританией, а спустя несколько дней и о договоренностях с Китаем. Эти новости, как отмечает СЕО Tehnobit Александр Пересичан, благоприятно сказались на рисковых активах, в том числе на криптовалютах.
Позитива добавили и последние макроданные в США. 13 мая Министерство труда сообщило о том, что годовая инфляция в стране по итогам апреля составила 2,3%, тогда как месяцем ранее составляла 2,4%. За апрель индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения годовой инфляции на уровне месяцем ранее, а в апреле прогнозировался рост цен на 0,3%. Замедление темпов роста цен в сочетании с успешными переговорами с ключевыми торговыми партнерами США, как считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, повышает вероятность того, что ФРС начнет цикл снижения ставок не в сентябре, а уже в июле.
В пользу такого шага свидетельствуют и возросшие риски для экономики США, которые могут потребовать от американского регулятора смягчения кредитной политики, а также запуска печатного станка. «В случае экономических трудностей и рисков рецессии ФРС может влить в экономику новую денежную массу, часть которой неизбежно будет направлена в криптовалюты, как уже было в прошлые периоды. Это создает дополнительный спрос и поддерживает рост цен»,— отмечает Александр Пересичан. На стороне «быков», как считает директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов, ожидания институционального принятия криптовалют, включая возможное создание биткойн-резервов на уровне отдельных штатов или даже федерального правительства США.
Для стремительного роста курса эфира были и внутренние причины. 7 мая успешно завершился апгрейд сети Ethereum — Pectra — самого масштабного обновления с момента перехода сети на Proof of Stake в 2022 году. Апгрейд включил ряд ключевых улучшений, которые значительно упростили взаимодействие пользователей с dApps (децентрализованные приложения). По словам Александра Пересичана, обновление повысило лимиты стейкинга и оптимизировало работу смарт-контрактов. Технические новшества усилили доверие инвесторов к Ethereum и вызвали рост спроса на ETH. Еще одним важным фактором роста стал эффект низкой базы. «В предыдущем "бычьем" цикле ETH не показал такого же стремительного подъема, как биткойн, а в последние месяцы его цена даже снизилась. То есть сейчас Ethereum скорее возвращает утерянные позиции, чем завоевывает новые вершины»,— полагает господин Пересичан.
Стремительный рост эфира поддержал котировки и других альткойнов. Главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян обращает внимание, что в периоды, когда эфириум чувствует себя сильно, альткойны реагируют на это позитивно. С учетом того, что их капитализация ниже капитализации эфира, и чаще всего — многократно ниже, их движения, по его словам, могут быть более амплитудными, чем у второй по популярности цифровой валюты.
Биткойн как симптом недоверия
В 2025 году биткойн окончательно вышел за пределы криптоэнтузиазма. Его путь от анонимного токена, популярного в даркнете, к активу, который сравним по значимости с золотом, занял меньше двух десятилетий. За это время он не просто подорожал. Он стал маркером глобального недоверия к традиционной денежной архитектуре. Его все чаще включают в портфель не из-за моды, а из-за новой логики риска.
Портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева
Биткойн давно сравнивают с золотом — ограниченность, децентрализация, ликвидность. Но его поведение на рынке ближе к активу с высокой beta (показатель волатильности актива). Волатильность превышает 60–70% годовых, почти в четыре раза выше, чем у золота (15,5%). Корреляция с американскими индексами NASDAQ и S&P 500 стабильно держится в диапазоне 0,5–0,6, возрастая в фазах роста и паники. В этом году впервые за всю историю наблюдений выросла и связь с золотом — до 0,7. В стрессовых фазах BTC двигается синхронно с техами и акциями малой капитализации, усиливая дельту, а не защищая портфель. То есть он все чаще движется не против, а вместе с системой. Это и ставит под сомнение тезис о «новом цифровом золоте».
С 2020 года денежная масса США выросла на 40% — больше, чем за Великую депрессию и Вторую мировую, вместе взятые. Госдолг сейчас превысил $36 трлн. Инфляция перестала быть временной, а финансовая репрессивность — исключением. Центробанки покупают золото, частные инвесторы — биткойн. Халвинг 2024 года сократил эмиссию до 3125 BTC каждые десять минут. Запуск спотовых ETF в США с притоками свыше $34 млрд вызвал дефицит предложения, и к декабрю BTC преодолел отметку $100 тыс. В мае 2025 года капитализация биткойна превысила $2 трлн, всего крипторынка — $3,4 трлн. Сегодня на эту валюту приходится порядка 1,5% глобального рыночного портфеля, что сопоставимо с долей EM small cap (малой капитализации) и HY (высокодоходные облигации).
Однако за последние десять лет биткойн почти нигде не выступал в роли защитного актива в фазах кризиса. Исключения — Бразилия и Россия, где он выполнял функцию страховки от валютных и фискальных рисков. В странах G7 он падал вместе с рынком. Для институциональных инвесторов это далеко не safe haven, а хедж против деградации фиата и доверия к центробанкам.
На длинной дистанции у BTC высокая альфа. С момента запуска он обогнал все традиционные классы активов. Даже 1–2% в портфеле 60/40 улучшают коэффициент Шарпа на 17–20%, эффективность портфеля растет. Но на практике альфа идет в комплекте с экстремальной волатильностью. Просадки на 50–70% для BTC — это не аномалия, а норма. Поэтому большинство инвесторов держат BTC в мизерной доле или выходят слишком рано. А если аллокация превышает 5%, биткойн становится основным источником риска. Это как леверидж без долга: усиливает направление, но требует высокой устойчивости и дисциплины. Такой подход часто несовместим с классической моделью поведения инвестора. Именно поэтому BTC и работает как return enhancer, но точно не как якорь или страховка.
Ethereum — не альтернатива биткойну, а инфраструктура. После перехода на Proof-of-Stake он стал частично дефляционным, но остался чувствительным к циклам. Его роль ближе к венчурной дюрации или HY. Стейблкойны — расчетные мосты. Через USDT и USDC в 2024 году прошли более 80% всех криптосделок. Они стали цифровым долларом в развивающихся экономиках. Но как инвестиция они нулевые по определению: $120+ млрд обеспечены короткими трежерис, и в этом смысле они часть долларовой тени. CBDC, напротив, инструмент контроля. США отказались от цифрового доллара в пользу private stablecoins с прозрачностью резервов. Азия тестирует гибридную модель: регулирование через частных игроков.
На этом фоне биткойн остается, по сути, единственным автономным активом. У него нет эмитента, нет управляющего центра, нет обещаний. Он не средство платежа, а форма нейтральной собственности. Ни Ethereum, ни стейблкойны, ни CBDC не конкуренты в этом смысле. BTC занимает уникальную позицию — вне системы.
Формально расчеты в криптовалюте в России запрещены, правовой статус не определен. Но, по оценкам индустрии, около 10 млн россиян владеют криптоактивами — больше, чем ИИС. Правда, география кошельков размыта: один пользователь может владеть сразу несколькими адресами, а часть операций все равно проводится через VPN и международные платформы. Тем не менее масштабы участия очевидны.
Основные каналы доступа — P2P, офлайн-обменники, ETF через иностранных брокеров. СПБ и Мосбиржа готовят деривативы на крипту, а ЦБ запустил спецрежим для особо квалифицированных инвесторов (от 100 млн руб.). Это попытка легализовать оборот внутри регулирования, но пока только на уровне пилота.
Показательно, что в апреле 2025 года Банк России впервые включил BTC в «Обзор рисков». Доходность за 12 месяцев — +64,4%, с начала 2022 года — +119%. Но в первом квартале 2025-го —18,6%. Сам факт включения — символический сдвиг: регулятор больше не игнорирует крипту как класс активов.
Ключевая особенность российского криптооборота — его внешний контур. Операции проходят вне SWIFT, вне платежной системы ЦБ, вне реестров. BTC и USDT стали валютой суверенитета частного лица. Доступ к капиталу — через блокчейн, а не через банк. Это уже не просто инвестиция, а инструмент для хранения и трансграничного оборота.
После отключения SWIFT и ухода Visa/MasterCard прямые пополнения невозможны. Многие биржи (Binance, Bitget, OKX) не принимают паспорта РФ. Тем не менее участие продолжается:
- P2P и онлайн-обменники (оплата в рублях);
- иностранные карты Казахстана, Турции, ОАЭ для прямого пополнения биржевых счетов;
- криптоматы и обменники (Москва, особенно «Сити»);
- стейблкойны как цифровой SWIFT;
- OTC через Telegram и «друзей за рубежом» для крупных сумм.
Важно учитывать, что все подобные операции связаны с техническими, регуляторными и налоговыми рисками. Необходима консультация юристов и налоговиков, а также грамотная настройка маршрутов.
Биткойн сейчас не альтернатива доллару и точно не цифровое золото. Это отдельная форма цифровой собственности и инвестиционный инструмент с уникальной логикой. Он очень волатилен, требует стратегической дисциплины и подходит далеко не для всех. Однако игнорировать его все труднее: он включен в регуляторную повестку и стал важной частью глобальной архитектуры, особенно в тех странах, где доступ к деньгам все чаще оказывается вне институциональных границ. А как его роль будет меняться дальше, покажет практика.
Несмотря на отставание темпов роста биткойна, его позиции на рынке выглядят по-прежнему увереннее, чем у других цифровых валют. В частности, котировки биткойна отстают от максимума, достигнутого в начале года, всего на 5%, тогда как по остальным криптовалютам отставание на 20–73%. И его доля на рынке хотя и отступила от локального максимума (64,4%), но остается выше уровня 60%. По словам ведущего аналитика Cifra Markets Александра Крайко, высокая доля BTC поддерживается крупными институциональными инвесторами и фондами (Bitcoin ETF, MicroStrategy и др.), обеспечивающими постоянный денежный поток. По данным Coinmarketscap, приток в американские BTC-ETF за последние четыре недели составил $5,2 млрд, что с лихвой компенсировали продажи в феврале—марте ($4,4 млрд). «В условиях высоких ставок и нестабильности рынков капитал выбирает более консервативные активы, такие как BTC. Альткойны в основном остаются спекулятивными инструментами, что снижает их привлекательность для долгосрочных инвесторов»,— считает господин Крайко.
В ближайшее время движение курса биткойна будет зависеть от тех заявлений, которые будут делать Дональд Трамп и его администрация по торговым сделкам, полагают эксперты. Наиболее важными для рынка, как считает Олег Калманович, остаются переговоры США с Китаем, а также заседание ФРС 18 июня, на котором может быть обозначена траектория будущего снижения ставок. «В BTC ближайшими уровнями поддержки являются отметки $100 тыс. и $96,5 тыс. От этих значений можно рассматривать набор позиций в покупку с прицелом на отметки $108 тыс., $112,5 тыс. и $119,9 тыс.»,— полагает эксперт. В качестве целей для эфира он видит $3,2 тыс. и $3,9 тыс.