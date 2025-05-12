Мужчина получил тяжелые ранения после атаки БПЛА по Белгородской области

Мужчина пострадал в результате удара украинского БПЛА селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, в Томаровскую районную больницу пострадавшего доставили с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины. Для продолжения лечения бригада скорой помощи перевезет его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Также вечером 11 мая в Белгородской области после удара FPV-дрона по движущемуся автомобилю пострадал подросток, который находился в машине. Его с осколочным ранением ноги доставили в Валуйскую центральную районную больницу.