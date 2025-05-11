Подросток пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал подросток, который находился в машине.

Как сообщил глава области, 17-летнего пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Сообщается, что машина получила повреждения.

Ранее Министерство обороны сообщило, что в период прекращения огня — с 8 по 11 мая — вооруженные силы Украины предприняли пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Было зафиксировано 14 тыс. случаев нарушений режима.