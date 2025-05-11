ВСУ предприняли пять попыток прорыва в Курскую и Белгородскую области

Министерство обороны РФ сообщило, что с 8 по 11 мая вооруженные силы Украины предприняли пять попыток прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. По данным ведомства, атаки были отражены.

В министерстве отметили, что зафиксировали более 14 тыс. нарушений режима действия прекращения огня. По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня. Также системы противовоздушной обороны сбили 58 украинских БПЛА.

Ранее сегодня, 11 мая, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за три дня действия режима прекращения огня в результате атак со стороны Украины погибли четыре жителя региона, еще трое получили ранения. Сегодня, 11 мая, из-за ударов дронов в Суджанском районе были ранены две женщины.

Сергей Толмачев