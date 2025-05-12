Аренда жилья на курортах Кубани подорожала до 16% за год

Посуточная аренда жилья на курортах Краснодарского края в мае 2025 года выросла на 8–16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в Ейске (+16%), Геленджике (+15%) и Лазаревском (+12%). В Новороссийске аренда подорожала на 11%, в Сочи — на 8%. В целом по южным курортам России средний рост составил 13%, а наибольший — в Калининградской области: в Зеленоградске и Светлогорске — на 22% и 19% соответственно.

Сейчас самыми доступными направлениями остаются Ейск (2,8 тыс. руб/сутки) и Новороссийск (3 тыс. руб./сутки). В Лазаревском аренда обходится в среднем в 3,3 тыс. руб., в Геленджике — 4,2 тыс. руб. Средняя цена по стране — 4,1 тыс. руб. за сутки. Обычно туристы бронируют жилье на пять ночей, тратя около 20,7 тыс. руб. По словам директора по маркетингу «Суточно.ру» Айрата Мусина, в мае арендные ставки примерно на 40% ниже июньских.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что лидерами по бронированиям среди городов Кубани на майские праздники оставались Адлер (19%) и Сочи (16%). Тройку направлений замкнул Краснодар (13%).

Анна Гречко