Бронирования на Кубани в майские праздники выросли на треть

Объем бронирований на майские праздники в Краснодарском крае вырос на 33% в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На Кубань приходится 20% от общего числа бронирований в стране, сообщил в ходе пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Краснодарский край растет по объемам бронирований к прошлогодним показателям на 33%, Санкт-Петербург — на 50%, Москва — на 65%, Ставропольский край — на 26%, Республика Крым — 82%»,— рассказал господин Уманский.

По словам главы РСТ, общий рост числа бронирований в гостиницах по стране составил 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре бронирований лидирует Краснодарский край, на который приходится свыше 20% всего турпотока на майские праздники. Около 15% бронирований приходится на Санкт-Петербург, 16% — на Москву, 5–6% — на Ставропольский край.

По данным Bronevik.com, количество ранних бронирований в отелях Краснодарского края на майские праздники 2025 года увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым востребованным направлением стал Адлер — 19% от всех заявок в регионе. Второе место занял Сочи с долей 16%. Тройку лидеров замкнул Краснодар (13%).

Анна Гречко