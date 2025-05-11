Отключения горячей воды в Ярославле отложили

В Ярославле перенесли сроки проведения ежегодных гидравлических испытаний в связи с продолжением отопительного сезона. Об этом сообщили в ПАО «ТГК-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что решение о возобновлении отопительного сезона в городе было принято 26 апреля на фоне похолодания. Заммэра Ярославля Николай Степанов предупреждал, что отопление не планируют выключать до середины мая из-за низкой среднесуточной температуры воздуха.

«В связи с продолжением отопительного периода в Ярославле ПАО "ТГК-2" сообщает, что гидравлические испытания тепловых сетей от Ярославской ТЭЦ-1 перенесены на более поздний срок. Актуальный график гидравлических испытаний будет размещен после утверждения приказом департамента городского хозяйства мэрии»,— говорится в сообщении «ТГК-2».

Алла Чижова