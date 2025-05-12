Врач, оцифруйся сам

Российским медикам нужно регулярно повышать квалификацию в сфере информационных технологий — таковы результаты опроса профильного проекта «Справочник врача». Также докторам не хватает обсуждения используемого ими программного обеспечения с начальством и с разработчиками медицинских информационных систем. В Минздраве РФ утверждают, что цифровизация здравоохранения идет успешно, что доказывает значительный рост объема медицинских данных в электронном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эксперты мобильного приложения «Справочник врача» попросили медработников оценить уровень цифровизации российского здравоохранения. Напомним, приложение от компании «Медицинские информационные решения» появилось в 2013 году, сейчас в нем зарегистрировано более 465 тыс. врачей из России и более 1 млн медработников из РФ и стран СНГ. В свежем опросе приняли участие 1,7 тыс. российских медиков, из которых 77% работают в государственных медучреждениях.

Опрос показал, что у 3% респондентов нет компьютера на рабочем столе, а у 19% нет интернета. 77% опрошенных медиков заявили, что за последние два года никто не интересовался их мнением о качестве и удобстве установленной в их учреждении медицинской информационной системы (МИС; в ней отображается различная медицинская и бухгалтерская документация медучреждений, включая учет пациентов и записи на прием). Только 11% респондентов заявили, что качество МИС в их учреждении хорошее. У 49% «есть претензии» к информационной системе, 21% считает ее «скорее плохой», а 13% — откровенно плохой.

Среди опрошенных 77% считают необходимым повышать квалификацию медработников в сфере информационных технологий. При этом на работе у 54% респондентов нет такой практики. А более половины опрошенных считают, что реальный уровень цифровизации в здравоохранении не соответствует тому, что показывают на телевидении и в СМИ.

«Мы регулярно проводим опросы на эту тему и отмечаем рост количества учреждений, использующих медицинские информационные системы, как и процент удовлетворенных работой МИС врачей»,— говорит терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Однако работодатели обучают информационным технологиям «стабильно малое» количество врачей, подчеркивает он. «Необходимы регулярный сбор обратной связи от врачей, устранение разработчиками МИС ненужных на практике разделов. В долгосрочной перспективе это положительно скажется на работе медицинских организаций»,— считает господин Хоманов.

Передовым регионом по развитию информационных систем является Москва, остальные субъекты справляются с этим гораздо хуже, говорит руководитель рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве Вадим Ткаченко. Он отмечает, что существуют организации, продвигающие цифровизацию в сфере здравоохранения, например Институт цифрового биодизайна при Семеновском университете. «Работа ведется, но ряд вопросов, конечно, сохраняется. Например, проблемы телемедицины, необходимость создания стратегии по защите персональных медицинских данных»,— комментирует юрист.

В пресс-службе Минздрава России напомнили, что с 2019 по 2024 год реализовывался проект создания единого цифрового контура здравоохранения на базе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В результате число автоматизированных рабочих мест медработников увеличилось в два раза, до 1 млн, сообщили в пресс-службе ведомства, а более 67 тыс. подразделений учреждений внедрили медицинские информационные системы. Объем медицинских данных в электронном виде вырос в 437 раз, с 4 млн документов в 2019 году до более 1,75 млрд — в 2024-м. По сравнению с 2019 годом в шесть раз выросло количество успешных записей на прием к врачу на портале госуслуг, до 56,48 млн в 2024 году. «Таким образом, за последние шесть лет цифровая трансформация здравоохранения привела к модернизации организации оказания медицинской помощи. Цифровые решения позволяют оперативно обрабатывать медицинские данные, автоматизировать рутинные процессы, улучшать координацию между медицинскими работниками и пациентами, а также обеспечивать персонализированный подход к лечению»,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минздрава.

Наталья Костарнова