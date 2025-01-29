Петербургские приставы в 2024 году арестовали имущество на 12 млрд рублей

В рамках исполнительных производств сотрудники ГУФССП России по Санкт-Петербургу в прошедшем году арестовали имущество на 12 млрд рублей. За год было выписано свыше 7,6 тыс. документов, сообщили в ведомстве.

На принудительную реализацию были переданы объекты на сумму свыше 4,5 млрд рублей. В счет погашения долга поступило имущество, которое не было продано в рамках торгов, на общую сумму более 800 миллионов рублей.

Чтобы погасить задолженность, петербуржцы в 315 случаях самостоятельно реализовывали арестованные вещи. Чаще всего они продавали бытовую технику, мебель и мобильные телефоны.

При этом самым дорогим арестованным имуществом стала квартира площадью 136 кв. метров на проспекте Пятилеток. Жилую недвижимость продали за 16,4 млн рублей. Среди транспортных средств — Infinity QX60 2017 года выпуска. Машина ушла с молотка за 2,3 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 1700 петербуржцам выплатили долги по зарплате благодаря приставам.

Татьяна Титаева