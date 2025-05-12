Новостройки в миллионниках подорожали, несмотря на снижение спроса

Средняя цена «квадрата» в новостройках российских городов-миллионников в апреле 2025 года выросла на 12–13% в годовом выражении, достигнув 185–187,7 тыс. руб., подсчитали «Яндекс Недвижимости» и ЦИАН. В Москве рост составил 15,2% (до 403,1 тыс. руб.), в Петербурге — 11,5% (274,9 тыс. руб.). Несмотря на удорожание, спрос сокращается: в Москве и Подмосковье число ДДУ в апреле упало на 12% год к году, в Петербурге и Ленобласти — на 34%.

По словам Рустама Азизова (ГК А101), в первом квартале рынок просел на 30% из-за дорогих кредитов. Девелоперы объясняют рост цен инфляцией (10,2%), удорожанием стройматериалов (+50%) и рабочей силы (+80%). Также влияет сдвиг в сторону премиального сегмента: доля бизнес- и элитного жилья в апреле выросла на 6,8% и 11,1% соответственно. Для поддержания спроса застройщики активно используют «Семейную ипотеку» и рассрочки (до 20% продаж). Однако дальнейший рост цен может усилить сдерживающий фактор, предупреждают эксперты: покупатели будут откладывать сделки в ожидании стабилизации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Расходы поселились в новостройках».