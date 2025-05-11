12 мая в Татарстане ожидаются заморозки на почве и потепление до +21 градуса

В понедельник, 12 мая, в отдельных районах Республики Татарстан ожидают заморозки на почве до -1 градуса, а днем – повышение температуры до +21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью осадков в республике не ожидается, а днем в западных районах Татарстана местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется от +16 до +21 градуса.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +4 до +6 градусов. Днем местами возможен небольшой дождь, максимальная температура воздуха будет варьироваться от +17 до +19 градусов.

Влас Северин