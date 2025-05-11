В Чувашии за сутки ликвидировали 8 пожаров

10 мая на территории Чувашской Республики пожарные подразделения потушили 8 возгораний. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по региону.

В Новочебоксарске в общежитии на улице Коммунистическая загорелась мебель на первом этаже. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.

Спасатели также 1 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водных объектах республики происшествий не зафиксировано.

Влас Северин