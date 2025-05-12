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Коммерсантъ FM
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Отгрузки российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом квартале 2025 года

Вид техники Объем отгрузок, шт. Изменение год к году, %
Комбайны зерноуборочные 437 -58,3
Комбайны кормоуборочные самоходные 46 -32,4
Тракторы сельскохозяйственные 709 -39
Плуги 307 -13
Культиваторы 509 -17,4
Бороны 921 -20,3
Сеялки 980 -4,5
Машины для внесения удобрений 138 130
Опрыскиватели 296 -30
Косилки 695 28,7
Жатки 336 -13,2
Пресс-подборщики 281 28,3
Зерноочистительные машины 127 -25,3

Источник: «Росспецмаш», данные предприятий.

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