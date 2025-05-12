Отгрузки российской сельхозтехники на внутреннем рынке в первом квартале 2025 года

Вид техники Объем отгрузок, шт. Изменение год к году, % Комбайны зерноуборочные 437 -58,3 Комбайны кормоуборочные самоходные 46 -32,4 Тракторы сельскохозяйственные 709 -39 Плуги 307 -13 Культиваторы 509 -17,4 Бороны 921 -20,3 Сеялки 980 -4,5 Машины для внесения удобрений 138 130 Опрыскиватели 296 -30 Косилки 695 28,7 Жатки 336 -13,2 Пресс-подборщики 281 28,3 Зерноочистительные машины 127 -25,3