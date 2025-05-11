Ребенок получил ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что вооруженные силы Украины с помощью дрона сбросили боеприпас на автомобиль, ехавший в поселке Хомутовка Хомутовского района. В результате атаки ранение получил находившийся в машине пятилетний ребенок, его родители не пострадали.

«ВСУ в своей агонии без разбора продолжают варварские атаки. Для них нет разницы между военным объектом и обычным беззащитным ребенком», — написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что пятилетняя девочка получила осколочные ранения спины и ноги. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Родители самостоятельно доставили ее в ближайшее медицинское учреждение, которое находится в Брянской области.

Ранее днем в Курской области из-за атаки дронов пострадали два человека. Это произошло в селе Гуево в Суджанском районе. В этот момент из села вывозили трех местных жительниц. Две из них получили осколочные ранения.

Владимир Зоркий