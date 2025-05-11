Ребенок ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области

В поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области украинский дрон сбросил боеприпас на ехавший автомобиль. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ранения получила находившаяся в машине пятилетняя девочка. Родители ребенка не пострадали и самостоятельно доставили дочь в ближайшее медицинское учреждение — Севскую районную больницу в Брянской области. Господин Хинштейн отметил, что жизни девочки, получившей осколочные ранения спины и ноги, ничто не угрожает.

Ранее сегодня, 11 мая, в Курской области под удар украинских дронов попало село Гуево в Суджанском районе. В результате атаки две женщины, 1949 и 1950 года рождения, получили ранения. Их доставили в больницу. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь 80-летия Победы, в результате украинских атак за последние три дня в Курской области погибли четыре человека, а еще трое получили ранения.

Сергей Толмачев, Воронеж