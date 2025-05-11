Хинштейн: в Курской области две женщины получили ранения при ударе дронов

Несмотря на объявленное Россией перемирие в честь 80-летия Победы, ВСУ нанесли удар дронами по селу Гуево Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент произошел в тот момент, когда из села вывозили трех местных жительниц. В результате атаки две женщины 1949 и 1950 годов рождения получили ранения. С осколочными и резаными травмами их доставили в Курскую областную больницу. По информации губернатора, жизни пострадавших ничего не угрожает. Еще одна женщина не пострадала и после осмотра медиками была забрана родственниками.

Александр Хинштейн подчеркнул, что удар пришелся в период, когда в регионе действовало объявленное Россией перемирие. Он обратился к жителям Курской области с предупреждением о продолжающихся атаках со стороны украинских сил. По его словам, из-за угрозы безопасности введен ограниченный въезд в ряд населенных пунктов. Нахождение в «красной зоне» и районах разминирования остается крайне опасным для жизни.