Глава СКР потребовал возбудить дело после нападения стаи собак на волгоградку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сведениям о нападении стаи собак на женщину в Волгограде. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах расследования. Исполнение поручения господина Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным соцсети, 7 мая этого года 27-летняя женщина подверглась нападению стаи безнадзорных собак в Волгограде. Животные укусили ее за ногу, ей потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что собаки долгое время обитают в поселке Кирпичного завода № 8 и демонстрируют агрессию в отношении прохожих. При этом животных не отлавливают.

Павел Фролов