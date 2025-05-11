Двое жителей Краснодара оказались в полиции Абинского района из-за конфликта

В отдел МВД России по Абинскому району доставлены участники конфликта в парке отдыха поселка Ахтырский, которые угрожали местным жительницам ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о том, что в парке отдыха поселка Ахтырский неизвестный угрожал физической расправой местной жительнице, девушке, демонстрируя предмет, конструктивно схожий с ножом, поступило в дежурную часть. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.

Участники конфликта доставлены в отдел полиции. Ими оказались 19- и 20- летний приезжие из Краснодара и 21-летний местный житель. Вечером 9 мая 2025 года в поселке Ахтырском Абинского района они угрожали местным жительницам ножом за отказ познакомиться с ними. У одного из злоумышленников в отделе полиции был изъят металлический нож.

Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Устанавливают обстоятельства конфликта. Действиям его участников будет дана правовая оценка.

Алена Воробьева