Двое жителей Краснодара оказались в полиции Абинского района из-за конфликта
В отдел МВД России по Абинскому району доставлены участники конфликта в парке отдыха поселка Ахтырский, которые угрожали местным жительницам ножом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о том, что в парке отдыха поселка Ахтырский неизвестный угрожал физической расправой местной жительнице, девушке, демонстрируя предмет, конструктивно схожий с ножом, поступило в дежурную часть. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции.
Участники конфликта доставлены в отдел полиции. Ими оказались 19- и 20- летний приезжие из Краснодара и 21-летний местный житель. Вечером 9 мая 2025 года в поселке Ахтырском Абинского района они угрожали местным жительницам ножом за отказ познакомиться с ними. У одного из злоумышленников в отделе полиции был изъят металлический нож.
Сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Устанавливают обстоятельства конфликта. Действиям его участников будет дана правовая оценка.