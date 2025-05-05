ФК «Урал» обвинил судей в поражении от «Родины»

Футбольный клуб «Урал» сделал специальное заявление после поражения уральцев в матче с «Родиной», указав на неоднозначные действия судей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ФК «Урал» потерпел поражение от «Родины» в 31-м туре «Мелбет» Первой лиги. Матч проходил в Москве на малой спортивной арене «Локомотив» и закончился со счетом 3:2 (0:0) в пользу «Родины». При счете 2:2 на 90-й минуте нападающий «Урала» Евгений Марков забил гол, но он был отменен после проверки VAR. При этом в ворота уральцев был назначен пенальти: вратарь гостей Александр Селихов отбил удар полузащитника «Родины» Гуйе, но тот смог добить мяч в сетку.

«В матче произошло беспрецедентное событие: четыре ключевых решения были приняты после вмешательства VAR, при этом в трех случаях шла речь о пенальти в ворота "Урала". Все четыре раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял свое решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко»,— говорится в заявлении ФК «Урал».

Уральцы утверждают, что решающий гол в ворота «Урала» с пенальти был забит с нарушением правил: полевой игрок хозяев вбежал в штрафную площадь до нанесения удара. «В конце встречи произошло настоящее ЧП — включение автоматической системы полива поля. Что это было: технический сбой или намеренная провокация, так и осталось без ответа»,— добавили в ФК «Урал», призвав руководство РФС и ФНЛ при необходимости «провести независимое расследование с привлечением компетентных органов».

После 31-го тура ФК «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице, у него 50 очков. Шансы на выход в премьер-лигу у него теперь минимальны. От зоны стыковых матчей (3-4 место) его отделяет шесть очков. Впереди него расположились: «Балтика» (66 очков), московское «Торпедо» (58), новороссийский «Черноморец» (57) и «Сочи» (56).

Анастасия Брагина