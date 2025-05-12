Оплата без расплаты

Компания ФИТ, разработавшая первый в России сервис бесконтактной оплаты PayQR, не смогла взыскать со Сбербанка 2,9 млрд руб. за нарушение прав на ее знак обслуживания. По мнению компании, банк незаконно пользуется схожими обозначениями — «Плати QR» и SberPay QR. Но Арбитражный суд Москвы отклонил иск, посчитав, что сходства между спорными обозначениями нет, а банк использовал слова Pay и QR в качестве призыва к действию, но не как средство индивидуализации. Юристы отмечают, что последние подходы в практике установили высокий стандарт доказывания возможности смешения обозначений, и советуют бизнесу проверять «чистоту айдентики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы опубликовал решение об отказе взыскать со Сбербанка 2,89 млрд руб. компенсации по иску ООО ФИТ, разработавшего сервис бесконтактной оплаты. В 2016 году ФИТ зарегистрировала в Роспатенте знак обслуживания PayQR с графическими элементами в виде сумочки и жука-скарабея и тогда же обсуждала сотрудничество со Сбербанком. Но в 2019 году кредитная организация запустила собственный сервис SberPay. ФИТ сочла, что банк незаконно использовал схожие обозначения «Плати QR» и SberPay QR на сайте, в рекламе и на табло терминалов, и подала иск в суд (см. “Ъ” от 8 августа 2024 года).

Свои требования истец подкрепил экспертными заключениями. Так, социологическое исследование «Левада-Центра» (внесен Минюстом в список иностранных агентов) показало, что по меньшей мере 32% респондентов путают знаки ФИТ с обозначениями Сбербанка. По заключению доктора филологических наук, фразы PayQR и «Плати QR» имеют идентичный смысл и граждане понимают их одинаково. А патентный поверенный и специалист-искусствовед увидел в обозначениях истца и ответчика похожие дизайнерские решения.

Всеобщее общее место

Но арбитражный суд отнесся к этим доказательствам скептически. Первая инстанция указала, что аббревиатура QR имеет широкое распространение, обозначая штриховой код, а ее употребление «не направлено на индивидуализацию каких-либо услуг». Словосочетание «Плати QR», таким образом, применяется в «общеупотребимом значении» как «призыв использовать сервисы банка», сказано в решении. Кроме того, суд учел соцопрос ВЦИОМа, по которому 91% респондентов воспринимают спорное обозначение как «указание на возможность платы с помощью QR-кода», но не как «логотип, бренд, товарный знак». Вместе с тем в опросе «Левада-Центра» (внесен Минюстом в список иностранных агентов) суд увидел недостатки: упоминание названия банка-ответчика в ряде вопросов носит «наводящий характер», а мнения руководителей и собственников организаций отсутствуют, хотя они являются потребителями услуг эквайринга.

Проверяя графическое сходство, суд обратил внимание на «сильные» и «слабые» элементы обозначений. По мнению суда, логотип Сбербанка, стоящий рядом со словесными элементами, является доминирующим, поэтому спорные обозначения воспринимаются как «указание на разновидность сервиса SberPay», а графическое сходство со знаками ФИТ отсутствует из-за «различного композиционного расположения». Аргументы ФИТ о введении потребителей в заблуждение суд отверг, указав, что сам истец в одном из роликов на YouTube располагал товарный знак ФИТ рядом с платежной картой Сбербанка. К тому же истец не является кредитной организацией и оказывает иные услуги, говорится в решении. В итоге суд отклонил иск, не увидев «графического, фонетического и семантического сходства» между спорными обозначениями.

Основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков отказался от комментариев. В Сбербанке решение суда считают законным и обоснованным, подчеркивая вывод «об отсутствии сходства между обозначениями» и о том, что «аббревиатура QR в отношении электронных платежей не является средством индивидуализации».

Скарабей в помощь

Партнер и патентный поверенный юрфирмы Amond & Smith Антон Сыров говорит, что использование общеупотребимых терминов не может нарушать чьи-то права. По его мнению, Роспатент зарегистрировал знаки истца, поскольку «слитное написание двух общеупотребимых терминов и добавление графических элементов в виде сумочки и жука-скарабея придает им дополнительную различительную способность». Вместе с тем, «регистрируя такие обозначения, правообладатель принимает на себя риск того, что их использование не всегда будет считаться нарушением», поясняет юрист практики интеллектуальной собственности K&P.Group Кристина Тимофеева. Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али указывает на «важность предварительной проверки чистоты айдентики (набор элементов, которые делают бренд узнаваемым и уникальным.— “Ъ”), особенно для крупного бизнеса».

В рассматриваемом случае ответчик занял «сильную оборонительную тактику», предоставив результаты соцопроса ВЦИОМа, согласно которым потребители воспринимают фразу «Плати QR» не как способ индивидуализации услуг банка, отмечает Максим Али. По мнению руководителя проектов АБ «S&K Вертикаль» Ивана Бабина, немаловажен и выбор аудитории для опроса: «В данном случае это в первую очередь организации, которые выбирают, какой системой пользоваться для проводки платежей, а не только розничные покупатели, которые не делают выбор в пользу системы, а лишь уведомляются о ее использовании продавцом».

По словам советника практики интеллектуальной собственности юрфирмы ЭБР Ольги Яшиной, «не только отсутствие сходства самих обозначений, но и рыночная дистанция между сторонами дела стала фактором в отказе в удовлетворении исковых требований ФИТ». Дело в том, что «между истцом и ответчиком отсутствует смешение на рынке в целом — их бизнес ведется в разных сегментах», указывает госпожа Яшина.

При этом юристы не считают, что банк одержал победу в деле лишь из-за того, что оппонентом выступала менее масштабная компания. Хотя «если организация малоизвестна, ей сложнее доказать, что потребитель действительно может спутать ее знак с чужим, особенно если оппонент представлен узнаваемым брендом», признает Ольга Яшина. Но, продолжает она, «общий тренд последних лет — более высокий стандарт доказывания именно возможности смешения обозначений на рынке в делах о нарушении прав на товарные знаки» и в него укладывается решение по делу ФИТ против Сбербанка.

Ян Назаренко, Анна Занина