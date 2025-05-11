«Локомотив-Кубань» прервал рекордную победную серию «Зенита»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» дома обыграл петербургский «Зенит» в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ и сократил отставание в серии до четырех побед. Счет в противостоянии — 1:2.

Встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу хозяев паркета. «Локомотив-Кубань» завершил серию «Зенита», состоявшую из 25 побед. В прошлом матче петербуржцы установили рекорд лиги по количеству выигранных встреч подряд, превзойдя достижение московского ЦСКА двухлетней давности.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Дуэйн Бэйкон (19 очков). У хозяев наиболее продуктивным оказался защитник Таджер Макколл (18).

Серия продолжится 13 мая в Краснодаре.

Роман Левищев