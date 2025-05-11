В Кисловодске неизвестный поджег букву V на въездной стеле города

Неизвестный поджег букву V на въездной стеле Кисловодска. О происшествии сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Моисеев / t.me Фото: Евгений Моисеев / t.me

«Это уже не первый поджог с начала специальной военной операции, когда мы установили символ СВО на нашей стеле»,— говорится в сообщении.

По словам мэра, инцидент произошел в период празднования 80-летия Победы. Злоумышленника зафиксировали камеры системы «Безопасный город». На месте уже работает оперативная группа.

Тат Гаспарян