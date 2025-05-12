Тихоходов штрафы не догонят

Завтра Госдума обсудит законопроект о значительном повышении штрафа для водителей тихоходных транспортных средств, не наклеивающих на стекло красный треугольник. Так нужно маркировать технику, не способную двигаться быстрее 30 км/ч, чтобы остальные участники движения понимали, что едут за тихоходным транспортным средством и его можно обогнать. Сейчас штраф за отсутствие знака составляет 500 руб., поэтому многие тихоходы не устанавливают его, что «приводит к печальным последствиям», уверены авторы инициативы. Они предлагают повысить сумму штрафа сразу в шесть раз, однако в «Единой России» и правительстве не видят в этом необходимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно базе данных парламента, 13 мая Госдума планирует рассмотреть поправки к КоАП, внесенные фракцией ЛДПР в январе 2025 года. Речь в них идет о корректировках наказания за некорректный обгон. Напомним, что ПДД запрещают обгонять в зоне действия запрещающего знака любые транспортные средства, за исключением тихоходных. К ним относится техника, не способная конструктивно — по документам — разгоняться быстрее 30 км/ч. Это прежде всего сельскохозяйственные тракторы, комбайны и т. д., а также катки, поливальные машины и прочие асфальтоукладчики. Водитель такого транспорта должен установить под задним стеклом специальный знак в виде красного треугольника, чтобы автомобилисты смело шли на обгон.

Наказание за отказ клеить знак составляет 500 руб. штрафа. В законопроекте ЛДПР предлагает поднять его до 3 тыс. руб.

Существующей суммы явно недостаточно, а отсутствие знака вводит участников движения в заблуждение, считают авторы инициативы: в результате водители боятся выйти на обгон, что приводит к опасному скоплению транспорта на дорогах.

ГИБДД не ведет отдельной статистики по нарушениям тихоходов, поэтому невозможно установить, сколько было выписано штрафов за нежелание установить знак. Тем не менее в судебных базах данных нашлось немало разбирательств из-за тихоходных транспортных средств. Типична ситуация, когда водитель обычного автомобиля определил тихоходность соседа исключительно по скорости ниже 30 км/ч и совершил обгон в неположенном месте.

Думский комитет по госстроительству не поддержал инициативу ЛДПР, посчитав, что предложенная сумма штрафа чересчур высока.

Глава комитета Павел Крашенинников напомнил в заключение, что ПДД обязывают водителей тихоходов пропускать желающих пойти на обгон. Невыполнение этого правила несет большую опасность, чем отсутствие треугольника, указал господин Крашенинников, но штраф здесь всего 1–1,5 тыс. руб., то есть вдвое меньше, чем предлагает ЛДПР.

В отзыве правительства говорится, что поправки должны сопровождаться статистикой и анализом правоприменительной практики. «Механическое увеличение размера санкций само по себе не может служить действенной мерой профилактики противоправного поведения и не будет являться гарантией предупреждения ДТП»,— считают в кабмине.

С замечаниями комитета можно согласиться и учесть их устранить ко второму чтению, заявил “Ъ” соавтор поправок депутат Ярослав Нилов. «Законопроект предложен в интересах водителей,— подчеркнул он.— Отсутствие информации о тихоходе приводит порой к очень печальным последствиям для участников дорожного движения». Его поддерживает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский: «Непонятно, почему для увеличения штрафа лишь по одному составу нужна какая-то статистика. Без нее понятно, что 500-рублевый штраф не работает. Санкцию нужно поднимать, чтобы знак под стекло ставили». Господин Шумский напоминает, что с 1 января 2025 года штрафы за ряд правонарушений — превышение скорости, разговор по телефону за рулем и т. д.— были увеличены в 1,5 раза. Это было сделано по инициативе правительства, причем пояснений и статистики авторы поправок не дали.

Иван Буранов