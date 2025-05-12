Реестр на миллион

В Госдуму внесен законопроект о начислении штрафов за осуществление деятельности провайдеров хостинга без включения в соответствующий реестр и выполнения дополнительных требований со стороны регулятора. На рынке в связи с выполнением требований регуляторов ожидают повышения цен на услуги хостинга, а также ограничения конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Несколько депутатов Госдумы и членов Совета федерации 7 мая внесли законопроект о введении штрафов для провайдеров хостинга за нарушение требований к ним со стороны регуляторов. Для граждан они составят до 100 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — до 500 тыс. руб., юридических лиц — до 1 млн руб.

Также предусмотрено наказание для операторов государственных и муниципальных IT-систем, продолжающих сотрудничать с хостерами, не включенными в реестр: максимальные штрафы для должностных лиц составят 300 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб. В составе авторов инициативы депутаты Антон Горелкин, Геннадий Панин, Даниил Бессарабов и другие, а также сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Наталья Кувшинова, Александр Савин. Предложенный срок вступления в силу проекта — 1 ноября 2025 года.

В своем Telegram-канале Антон Горелкин отметил, что с февраля прошлого года в России уже вступили в силу нормы, обязывающие провайдеров хостинга подавать в Роскомнадзор уведомления о своей деятельности. «Целью регулирования было снижение риска утечек чувствительных данных в иностранные юрисдикции. Но на рынке до сих пор остаются компании, которые считают, что эти требования их не касаются»,— объяснил он. В апреле этого года Совет федерации уже предлагал пересмотреть ряд положений новых норм (см. “Ъ” от 2 апреля), но если апрельские инициативы были направлены на упрощение работы провайдеров в профильном реестре, то новый законопроект — на ужесточение требований к бизнесу.

Реестр хостинг-провайдеров появился в начале 2024 года, его ведет Роскомнадзор. С лета компании обязали вносить данные в реестр, а также полностью размещать мощности в России и устанавливать технические средства противодействия угрозам. С 1 февраля хостинг-провайдерам, не включенным в реестр, запрещено оказывать услуги в РФ. На начало мая 2025 года в реестр внесены данные о 493 компаниях.

Большинство хостеров, работающих на российском рынке, уже внесены в профильный реестр, но есть ряд компаний, которые «не определились с юрисдикцией» и продолжают работать вне регуляторного поля, отмечает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. По его словам, регулирование в первую очередь направлено на них. «Уже числящихся в реестре провайдеров угроза штрафа может затронуть в случае уклонения или ненадлежащего выполнения ранее взятых обязательств»,— дополняет он.

Тем не менее нахождение в реестре требует определенных действий со стороны хостинг-провайдера. По словам господина Цаплина, выполнение обязательств по части установки технических средств и СОРМ могут обойтись компании в 5–10 млн руб. Директор по развитию компании «Газинформсервис» Ольга Попова прогнозирует, что крупные игроки будут компенсировать затраты на соответствие правилам реестра повышением тарифов.

По вопросу о вероятности появления штрафов для рядовых пользователей «теневых» провайдеров мнения экспертов разделились. В RUVDS оценивает эту вероятность как низкую, а Ольга Попова считает, что появление таких штрафов «обязательно станет следующим этапом усиления контроля».

Филипп Кравченко