Полиция Краснодара проводит проверку по факту инцидента на городской площади

Очевидцы пожаловались на танцы молодежи в ночь на 10 мая под окнами мэрии на главной городской площади Краснодара, на аллее Памяти. Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На основании выявленной в сети интернет информации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки. В ходе разбирательства будут установлены личности граждан, их действиям дана правовая оценка»,— рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по городу Краснодару, майор полиции Артем Коноваленко.

Также на Кубани проверят состояние памятника советским воинам по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. По сообщению в соцсетях о ненадлежащем состоянии братской могилы в станице Кирпильской Краснодарского края проводится проверка.

Алена Воробьева