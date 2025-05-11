На Кубани проверят состояние памятника советским воинам по поручению Бастрыкина

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании памятника в станице Кирпильской Краснодарского края. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В телеграм-канале сообщается о ненадлежащем содержании Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942–1943 гг., в станице Кирпильской Краснодарского края. Лакокрасочное покрытие мемориала повреждено, на облицовочной плитке образовались трещины, частично обрушившиеся элементы прикреплены к фасаду строительной клейкой лентой. При этом меры к организации ремонтных работ не принимаются»,— говорится в сообщении.

В СУ СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также поставить ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева